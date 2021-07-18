جماهير بشكتاش تثور على “غزال” !

ثارت جماهير “بشكتاش” التركي على نجمها المدلل “رشيد غزال” الذي بات قريبا من الانضمام لنادي “غلطة سراي” الغريم التقليدي، وطالبت الجماهير التركية من النجم الجزائري بتغيير وكيل أعماله الذي يعتبر السبب الرئيسي في تعثر الصفقة على حد تعبيرهم.

في نفس السياق، فإن جماهير “بشكتاش” طالبت أيضا من إدارة فريقها قبول شروط النجم الجزائري وعدم تركه يذهب للغريم التقليدي فنادي “غلطة سراي” وافق على كافة شروط “غزال” وهو في مفاوضات متقدمة مع “ليستر سيتي”.

يذكر أن النجم الجزائري عاد للتدريبات رفقة فريقه “ليستر سيتي” في انتظار ترسيم التحاقه بالدوري التركي سواء “غلطة سراي” أو “بشكتاش”.