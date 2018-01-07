جماهير بشكتاش ترحب بـ “سليماني” !

المفاوضات متقدمة بين إدارة “بشكتاش” التركي وإدارة نادي “ليستر سيتي” الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني.
فبعض المصادر التركية تؤكد أن إنتقال السوبر سليم للفريق التركي مسألة وقت فقط.
ورغم هذا فإن جماهير بشكتاش ترحب بالجزائري وتراه اللاعب المناسب لقيادة خط الهجوم.
فإسم سليماني بات مرتبطا بـ بشكتاش في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة “التويتر”.
فالجماهير التركية تطالب الجزائري بقبول العرض تحت هاتشاغ: #ComeToBeşiktaş
التعليقات (1)
سلام، مستحيل أن يقبل اللعب في تركيا هل جن سليماني حتى يترك أقوى بطولة في العالم و الأكثر مشاهدة على الاطلاق حتى أنه ترك لشبونة أين سطع نجمه، أتمنى أن يغير فقط الفريق لا البطولة، واتفورد أو نيوكاسل حيث يمكنه اللعب أساسيا ضد الفرق القوية و التسجيل انشاء الله..بالتوفيق اسلام