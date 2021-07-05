جماهير “بشكتاش” متخوفة من خسارة صفقة “غزال”

أبدت جماهير “بشكتاش” التركي عن تخوفها وقلقها من خسارة صفقة النجم الجزائري “رشيد غزال” لصالح الغريم التقليدي “غلطة سراي” الذي دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة ليستر سيتي لحسم صفقة الجزائري.

وتفاعلت جماهير “بشكتاش” كثيرا مع الأخبار التي تروج مؤخرا في تركيا حول اقتراب “غلطة سراي” من حسم صفقة “غزال”، حيث نشرت العديد من الصور للاعب الجزائري وأخذت تصريحه التاريخي: “لن ألعب في تركيا إلا لنادي بشكتاش”.

في حين راح البعض الآخر أن غلطة سراي سيشاهد غزال أمامه مرتين في الموسم، واحدة في الذهاب والأخرى في مباراة الإياب فقط، في إشارة أن اللاعب لن يلعب لـ “السيم بوم” إلا عندما يواجهه.