جماهير “بورتو” تثور في وجه “صلاح” وتنتقد التحكيم !

كاد المصري “محمد صلاح” أن ينهي موسم “دانيلو” لاعب “بورتو” بعد التدخل القوي على ساقه اليمنى في مباراة أمس الثلاثاء.

وكان “بينتو دا كوستا” رئيس “بورتو” قد ابدى سخطه على الحكم “ماثيو لاهوز” الذي كان خارج الإطار على حد تعبيره.

كما انتقد أيضا المصري محمد صلاح الذي لم يتلقى الانذار بعد تدخله الخشن أمام دانيلو حيث صرح قائلا: “كنا محظوظين بعدم ذهاب دانيلو إلى المشفى”.

وأضاف: “أشكر الرب على عدم كسر ساق دانيلو”.

في نفس السياق، عبرت جماهير “بورتو” عن غضبها من تصرف “صلاح” وانتقدت التحكيم حيث تعتبر أن الحكم “لاهوز” حرم “بورتو” من “ركلة جزاء”.

وأكد الجميع أن “صلاح” كان يستحق الطرد بعد هذا التدخل القوي فجماهير “الدراغاو” وعبر مواقع التواصل الإجتماعي تساءلت : “أين هو الـ”VAR”.