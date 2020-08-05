جماهير “تشيلسي” تطالب “لامبارد” بالإسراع في حسم صفقة “بن رحمة”

عادت جماهير “تشيلسي” بمطالبة إدارة فريقها بالإسراع في حسم صفقة “بن رحمة”، بعد الخسارة في نهائي “البلاي أوف” أمام “فولهام”.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، أكدت جماهير “البلوز”، أن “بن رحمة” سيكون إضافة كبيرة لتشكيلة “لامبارد”.

وترى الجماهير البريطانية، أن “بن رحمة” يستحق اللعب في دوري الأضواء الموسم المقبل، خاصة أن لديه إمكانيات كبيرة بالرغم من فشله في قيادة “برينتفورد” للصعود.

يذكر أن تشيلسي هو الأقرب للتعاقد مع النجم الجزائري والصفقة ستكون في حدود الـ 30 مليون أورو.