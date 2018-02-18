جماهير “ريـن” تُطالب بطرد “بن سبعيني” لهذا السبب !

بات الدولي الجزائري ولاعب نادي رين الفرنسي، رامي بن سيعيني، محل إنتقاد جماهير ناديه عن مواقع التواصل الإجتماعي بعد نهاية لقاء الأمس.

وأبدت الجماهير الغاضبة سخطها على خريج مدرسة بارادو على خلفية أدائه الضعيف أمس خلال مواجهة كان التي انتهت بنتيجة (2-2).

وكان إبن قسنطينة قد تسبب في حصول الفريق الضيف على ركلتي جزاء أهدرهما الخصم الأولى كانت فوق العارضة والثانية صدّها الحارس.

وعبر مشجعو رين في تغريدات على “تويتر” أن اللاعب كان خارج نطاق الخدمة خلال المباراة، وشكّل أحد نقاط الضعف البارزة للفريق.