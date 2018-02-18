عاجل

جماهير “ريـن” تُطالب بطرد “بن سبعيني” لهذا السبب !

الرياضة
  • -
  • 0
جماهير “ريـن” تُطالب بطرد “بن سبعيني” لهذا السبب !
بقلم وليد كويني

بات الدولي الجزائري ولاعب نادي رين الفرنسي، رامي بن سيعيني، محل إنتقاد جماهير ناديه عن مواقع التواصل الإجتماعي بعد نهاية لقاء الأمس.

وأبدت الجماهير الغاضبة سخطها على خريج مدرسة بارادو على خلفية أدائه الضعيف أمس خلال مواجهة كان التي انتهت بنتيجة (2-2).

وكان إبن قسنطينة قد تسبب في حصول الفريق الضيف على ركلتي جزاء أهدرهما الخصم الأولى كانت فوق العارضة والثانية صدّها الحارس.

وعبر مشجعو رين في تغريدات على “تويتر” أن اللاعب كان خارج نطاق الخدمة خلال المباراة، وشكّل أحد نقاط الضعف البارزة للفريق.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital