جماهير “سانت إيتيان” تثور في وجه “بودبوز”

الرياضة
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جماهير “سانت إيتيان” تثور في وجه “بودبوز”
بقلم أمير بهلول

خرج “رياض بودبوز” تحت صافرات الإستهجان في مباراة فريقه “سانت إيتيان” أمام “أميان” بعد الأداء الباهت الذي ظهر به.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن جماهير “سانت إيتيان” غاضبة من أداء اللاعب الجزائري الذي لم يسجل بعد في الدوري الفرنسي.

في حين دافع المدرب “كلود بويال” عن نجمه الجزائري قائلا: “لا يجب عليهم أن يكونوا ضد لاعبيهم”.

وأضاف: “نحن في مرحلة تكوين الفريق وبودبوز بحاجة لبعض الوقت”.

أما التونسي “خزري” فهو الآخر دافع عن بودبوز قائلا: “هذا أمر مؤسف، لقد سدد مخالفة في القائم وقدم مباراة جيدة لم يكن يستحق هذه الصافرات”.


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