جماهير سانت إيتيان تكرم أسطورة النادي الراحل رشيد مخلوفي

قامت جماهير نادي سانت إيتيان الفرنسي، بإلتفاتة طيبة تجاه أسطورة النادي، والكرة الجزائرية الراحل، رشيد مخلوفي.

والذي وافته المنية مؤخراً، عن عمر ناهز الثمانية وثمانين سنة، بسبب مرض عضال.

وشهدت مواجهة نادي سانت إيتيان، أمام المنافس في الجولة 12 من الدوري الفرنسي “الليغ1″، قيام الجماهير برفع “تيفو” يحمل صورة الراحل، رشيد مخلوفي، بمدرجات ملعب جيوفري غيشارد، كنوع من التكريم له. حيث يعد فقيد الكرة الجزائرية، أبرز اللاعبين اللذين مروا على النادي والدوري الفرنسي على مر التاريخ.

رشيد مخلوفي، كان أحد اللاعبين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ سانت إتيان. كان لاعبًا مميزًا في فترة السبعينات، وشارك في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث ساعد الفريق على تحقيق العديد من الألقاب، وخصوصًا في فترات تألقه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

التيفو الذي رفعته جماهير سانت إتيان لم يكن مجرد تكريم للاعب فحسب، بل كان أيضًا تعبيرًا عن الامتنان والتقدير من جمهور النادي لهذا الاسم الكبير الذي ارتبط تاريخيًا بنجاحاته وإنجازاته مع الفريق.

وقد ظهرت الصورة المرفوعة في المدرجات واضحة، وتعتبر تلك اللحظة عن واحدة من أروع لحظات التكريم التي شهدتها الملاعب الفرنسية في الآونة الأخيرة.

ومن جهتها، خصصت إدارة نادي سانت إيتيان بمناسبة مواجهة مونبيليه، متحفا مخصصا للراحل، مخلوفي، حضر هذه المراسم التكريمية زملائه السابقين في النادي وأفراد من عائلته.

كما نشرت إدارة نادي سانت إيتيان، عبر حساب النادي الرسمي، على منصة “إكس” صورة من المدرجات التي تزينت بـ”التيفو” وعلقت عليها بعبارة:” كان رشيد مخلوفي و سيبقى أسطورة حقيقية معنا”.