جماهير سبورتينغ لشبونة تؤازر سليماني

عبّرت جماهير سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن أسفها الشديد اتجاه الوضعية السيئة التي يعيشها الجزائري إسلام سليماني مع فريق ليستر سيتي.

سليماني لا يشارك كثيرا مع الفريق الإنجليزي، كما أنه لم يستدع تماما للمشاركة في آخر مباراة لنادي ليستر في البطولة الإنجليزية.

حيث طلب الجزائري الرحيل عن الفريق الميركاتو المقبل، والوجهة ستكون واتفورد أو إيفرتون بنسبة كبيرة.

من جهة أخرى، تضامنت جماهير سبورتينغ مع لاعبها السابق وأكدت أنه من المؤسف مشاهدته في تلك الوضعية

وقال أحد المشجعين: “من المحزن مشاهدة موهبة أخرى تعيش لحظات صعبة، ستبقى دائما مرحبا بك في منزلك”.

وأضاف: “كنت من بين أفضل اللاعبين في فريقنا وستبقى كذلك، نشتاق إليك أيها الأسد” .