جماهير سبورتينغ لشبونة تؤازر سليماني

الرياضة
  • -
  • 0
جماهير سبورتينغ لشبونة تؤازر سليماني
بقلم أمير بهلول

عبّرت جماهير سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن أسفها الشديد اتجاه الوضعية السيئة التي يعيشها الجزائري إسلام سليماني مع فريق ليستر سيتي.

سليماني لا يشارك كثيرا مع الفريق الإنجليزي، كما أنه لم يستدع تماما للمشاركة في آخر مباراة لنادي ليستر في البطولة الإنجليزية.

حيث طلب الجزائري الرحيل عن الفريق الميركاتو المقبل، والوجهة ستكون واتفورد أو إيفرتون بنسبة كبيرة.

من جهة أخرى، تضامنت جماهير سبورتينغ مع لاعبها السابق وأكدت أنه من المؤسف مشاهدته في تلك الوضعية

وقال أحد المشجعين: “من المحزن مشاهدة موهبة أخرى تعيش لحظات صعبة، ستبقى دائما مرحبا بك في منزلك”.

وأضاف: “كنت من بين أفضل اللاعبين في فريقنا وستبقى كذلك، نشتاق إليك أيها الأسد” .

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital