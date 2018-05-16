جماهير سبورتينغ لشبونة تثور على لاعبيها وتصيبهم بجروح بالغة !

لم تتجرع جماهير سبورتينغ لشبونة خسارة الفريق في آخر مباراة في الدوري ضد “ماريتيمو” والتي حرمتهم من لعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ودخل حوالي 50 شخص “ملثمين” مركز تدريب الفريق الذي كان يحضر للمباراة النهائية في كأس البرتغال هذا الأحد.

قبل أن يختلط الحابل بالنابل ويقوم الجميع بالتهجم على اللاعبين وعلى المدرب بكافة الوسائل.

وأصيب هداف الفريق “باس دوست” وأيضا “فريدي مونتيرو” بالإضافة إلى المدرب “خيسوس” بجروح على مستوى الرأس والركبة واليد.

وطالبت إدارة الفريق معاقبة “المجرمين” وأكدت أنها لن تكست على هذا الأمر، في حين رفض اللاعبون مقابلة الرئيس الذي يعتبرونه المسؤول الأول عما حدث.

وحسب ما ذكرت صحيفة “أبولا” فإن لاعبو سبورتينغ يرفضون لعب المباراة النهائية المقررة هذا الأحد.