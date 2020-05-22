جماهير “سبورتينغ لشبونة” تشيد بـ”سليماني” وترحب بعودته !

الرياضة
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جماهير “سبورتينغ لشبونة” تشيد بـ”سليماني” وترحب بعودته !
بقلم أمير بهلول

أشادت جماهير “سبورتينغ لشبونة” بالنجم السابق للفريق “إسلام سليماني”، الذي أكد في تصريحاته الأخيرة أن الفريق البرتغالي لديه مكانة خاصة في قلبه.

ويبدو أن “السوبر سليم” قد فتح باب العودة للفريق بنفسه، أين أكد أنه لن يمانع العودة للفريق الذي لديه مكانة خاصة في قلبه كما أن فكرة اللعب في “الألفالادي” مجددا كانت دائما تراوده.

وأبدت جماهير “سبورتينغ” عن ترحيبها الكبير لـ “السوبر سليم” في حالة عودته للفريق، خاصة أن قيمة الصفقة لن تتجاوز الـ 10 ملايين أورو.

في حين يبقى الإشكال الكبير في الراتب الذي سيتقاضاه “سليماني” مع الفريق البرتغالي.


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