جماهير سبورتينغ لشبونة تطلق حملة لإعادة سليماني !

أطلقت جماهير سبورتينغ لشبونة البرتغالي حملة كبيرة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل التعاقد مع الجزائري إسلام سليماني وإعادته إلى صفوف الفريق.

وتحت هاشتاغ ” #QueremosOSlimaniNoSporting” نريد عودة سليماني إلى سبورتينغ.

وتكن الجماهير البرتغالية احتراما كبيرا لـ “السوبر سليم” الذي كان نجم الفريق الأول.

وفي تصريحات سابقة للمدرب “جورجي خيسوس”، أكد أنّ مكانة سليماني خاصة لدى الطاقم الفني والإداري والجماهير.

يذكر أن سبورتينغ لشبونة يحتل الريادة مناصفة مع بورتو ويبحث عن التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.