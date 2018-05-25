جماهير سبورتينغ لشبونة تُرحب بعودة “سليماني” !

لا تزال جماهير سبورتينغ لشبونة تكن كل الإحترام والتقدير للمهاجم الجزائري “إسلام سليماني”، الذي كان النجم الأول في الفريق البرتغالي قبل رحيله لنادي ليستر سيتي.

وأكدت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أنّ إهتمام “سبورتينغ” بإعادة “السوبر سليم” لصفوف الفريق جعل الجماهير في حالة ترقب.

فرحبت جماهير “الأسود” بالفكرة وتحلم بعودته لهز شباك الخصوم مثلما كان يفعل دائما خاصة في مباريات الداربي ضد بنفيكا والكلاسيكو ضد بورتو.

وبعد موسم متذبذب لنادي سبورتينغ لشبونة، فإن إدارة الفريق تريد إعادة هيكلة الفريق بضم أبرز اللاعبين تحضيرا للموسم المقبل.