جماهير “سوسطارة” لحمدي.. “هناك تكتلات في الفريق وأشخاص يؤثرون في قراراتك”

هاجمت جماهير إتحاد العاصمة بعض الأشخاص الذين لا يحبون الفريق بتاتا، وذلك عند ملاقتهم مدرب الفريق “ميلود حمدي” الذي ألغى الحصة التدريبية ليوم أمس.

وقالت بعض الجماهير: “هناك أشخاص لا يحبون الفريق بتاتا، يعملون من أجل مصالحهم فقط”.

وأضافت: “من تعاقد مع بن قابلية؟ وغيرهم من اللاعبين، وهناك تكتلات داخل الفريق واضحة للعيان”.

وتابعت: “على سبيل المثال في المباراة السابقة، هناك مجموعة ترفض تواجد الهجهوج الذي لم تمرر له الكرة طوال 15 دقيقة”.

وختمت: “هناك أشخاص يؤثرون في قرارتك أيها المدرب، نحن نعلم بهذا عليك بفرض كلمتك والا فأنت لا تستطيع قيادة السفينة”.

في حين أكد المدرب “ميلود حمدي” أن رضا هجهوج مرحب به داخل الفريق ولا يوجد أي مشكل بينه وبين اللاعبين.

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