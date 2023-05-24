جماهير شبيبة الساورة في وقفة احتجاجية تندد بنقل مباراة الكأس خارج بشار

خرجت جماهير فريق شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر النادي، تنديدا بنقل مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية خارج بشار.

وتجمع عدد معتبر من أنصار شبيبة الساورة، امام مقر الفريق، لابداء امتعاضهم الشديد من قرار حرمانهم من استقبال مباراة نصف نهائي كاس الجمهورية.

كما أكد عشاق نشور الجنوب، رفضهم تنقل فريقهم إلى وهران، لخوض هذه المباراة، مطالبين لجنة تنظيم كأس الجمهورية بتحمل مسؤوليتها.

يذكر أن رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أكد في وقت سابق، رفضهم خوض نضف نهائي كأس الجمهورية خارج ملعب بشار.