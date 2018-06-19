جماهير عرب إفريقيا في مونديال روسيا.. “وان تو ثري فيفا لالجيري” 

صنعت جماهير عرب إفريقيا، مصر، المغرب، تونس والجزائر الحدث في شوارع روسيا التي تحتضن المونديال، وأكدوا أنهم يد واحدة.

ورغم أن الجزائر غائبة عن مزنديال روسيا، إلا أنها كانت حاضرة وبقوة بجماهيرها التي لم تفوت فرصة متابعة احداث هذا العرس العالمي.

حيث التقى أنصار مصر وتونس والمغرب والجزائر ورددت مطولا “وان تو ثري فيفا لالجيري”، كما إتحدت الجماهير ورددت أهازيج خاصة بالمنتخبات العربية لإفريقيا.

كما أن الجزائريين ساندوا المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، وشجعتها بقوة، وقامت بمواساة الجماهير.