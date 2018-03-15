جماهير “غلطة سراي” تدعم “فيغولي” !

أبدت جماهير غلطة سراي التركي عن دعمها لنجم الفريق “سفيان فيغولي” بعد عدم إستدعاءه من طرف الناخب الوطني رابح ماجر.

الجماهير التركية حفّزت “فيغولي”، خاصة وأن المباراة المقبلة للفريق ستكون مصيرية ومهمة في صراع البطولة.

أين يحل”غلطة سراي” ضيفا على نادي “فينربخشة” في داربي مثير وعلى اللاعبين أن يكونوا جاهزين من الناحية البدنية والمعنوية.

ولهذا السبب، فإن الجماهير التركية متخوفة من تأثر “سوسو” بعد إبعاده من المنتخب وهو الذي يعيش فترة زاهية.

كما أن المدرب “فاتح تيريم” يعول كثيرا على فيغولي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ضد “فينربخشة” السبت المقبل.