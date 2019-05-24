جماهير “غلطة سراي” ترفض رحيل “فيغولي”

رفضت جماهير “غلطة سراي” رحيل نجم الفريق الأول “سفيان فيغولي”، بعد وصول عرض مغري من طرف “الفيحاء” السعودي.

وتفاعلت جماهير “السيم بوم” عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين إدارة الفريق بعدم قبول العرض بل وتجديد عقد “سوسو”.

حيث ترى ذات الجماهير، أن النجم الجزائري يستحق ذلك بعد أن قاد الفريق لتحقيق الثنائية هذا الموسم، بل كان أبرز لاعبي الفريق وأفضلهم.

يذكر أن نادي “الفيحاء” السعودي والذي يدربه “زكرينيو” عرض على “غلطة سراي” مبلغ 16 مليون أورو وراتب سنوي لـ “سوسو” يقدر بـ 5.5 مليون أورو لمدة 4 سنوات.