جماهير “غلطة سراي” ترفض رحيل “فيغولي”

الرياضة
  • -
  • 0
جماهير “غلطة سراي” ترفض رحيل “فيغولي”
بقلم أمير بهلول

رفضت جماهير “غلطة سراي” رحيل نجم الفريق الأول “سفيان فيغولي”، بعد وصول عرض مغري من طرف “الفيحاء” السعودي.

وتفاعلت جماهير “السيم بوم” عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين إدارة الفريق بعدم قبول العرض بل وتجديد عقد “سوسو”.

حيث ترى ذات الجماهير، أن النجم الجزائري يستحق ذلك بعد أن قاد الفريق لتحقيق الثنائية هذا الموسم، بل كان أبرز لاعبي الفريق وأفضلهم.

يذكر أن نادي “الفيحاء” السعودي والذي يدربه “زكرينيو” عرض على “غلطة سراي” مبلغ 16 مليون أورو وراتب سنوي لـ “سوسو” يقدر بـ 5.5 مليون أورو لمدة 4 سنوات.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com