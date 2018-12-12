جماهير “غلطة سراي” ترفض رحيل “فيغولي” !

طالبت جماهير “غلطة سراي” وعبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي من إدارة الفريق عدم التخلي عن النجم الجزائري “سفيان فيغولي” الذي قدم مباراة كبيرة في دوري الأبطال.

وكان “سوسو” القلب النابض لنادي “غلطة سراي” في مباراة أمس الثلاثاء ضد “بورتو” وسجل أيضا في المباراة وقدم العديد من الكرات للمهاجمين الذين لم يحسنوا التصرف أمام المرمى.

وترى جماهير النادي التركي أن الأداء الذي ظهر به “فيغولي” في الأسابيع الأخيرة يؤكد معدنه الحقيقي وما ينقصه هو بعض اللاعبين الذين يمنحونه الحلول.

لذلك تطالب الجماهير بعدم التخلي عن “سوسو” وبالمقابل تدعيم الفريق بلاعبين مميزين حتى يعود الفريق للطريق الصحيح.