جماهير “غلطة سراي” تضغط على الإمبراطور لأجل “فيغولي”!

طالبت جماهير نادي “غلطة سراي” من مُدربها “فاتح تيريم” الإسراع بإعادة الدولي الجزائري، سفيان فيغولي للتشكيلة الأساسية بأسرع وقت.

وأشارت جريدة “غازيتي ينيوزيل” بأن مُحبي “الأسود”، يرون بأن مكانة “سوسو”، لانقاش فيها، وبإن إستبعاده في الفترة الماضية غير منطقي.

وضيع الجناح مكانته في حسابات “الإمبراطور”، منذ الإصابة التي تعرض لها نهاية نوفمبر، والتي كانت سببا في إعادته لنقطة الصفر.

وإتفقت معظم وسائل الإعلام في بلاد الأناضول، على أن خريج مدرسة “غرونوبل” سيعود الظهور، عصر اليوم خلال مواجهة “قيصري سبور”.