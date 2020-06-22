جماهير “غلطة سراي” تُشيد بـ “فيغولي” وتنتقد التحكيم

الرياضة
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جماهير “غلطة سراي” تُشيد بـ “فيغولي” وتنتقد التحكيم
بقلم أمير بهلول

أشادت جماهير “غلطة سراي” التركي بأداء النجم الجزائري “سفيان فيغولي” في مباراة فريقه أمس الأحد أمام “غازي عنتاب” والتي انتهت بنتيجة 3-3.

سوسو كان قد سجل هدفا ومنح آخرا في مباراة كان هو نجمها الأول، أين تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة.

في نفس السياق، لم تكن قرارات التحكيم عادلة حسب جماهير “السيم بوم”، أين كان “فيغولي” ضحية التحكيم، الذي لم يمنح أحد لاعبي الخصم أي بطاقة بعد تدخله القوي على النجم الجزائري.

وبعد نتيجة التعادل فإن نادي “غلطة سراي” يبتعد شيئا فشيء عن التتويج بلقب البطولة بعد اتساع الفارق إلى 8 نقاط كاملة عن المتصدر باشاك شهير.


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