جماهير “غلطة سراي” تُعوّل على “فيغولي”

تتجه الأنظار عشية اليوم إلى ملعب “علي سامي” الخاص بنادي غلطة سراي أن يستضيف رفقاء فيغولي متصدر البطولة التركية “إسطنبول”.

وسيكون “فيغولي” أمام معركة حقيقة، وهو يريد إثبات نفسه في المباريات الكبيرة وإعادة الفريق إلى صدارة الترتيب العام.

من جهة أخرى كشفت المصادر الصحفية التركية أن المدرب “فاتح تيريم” يفكر في إشاراكه كصانع ألعاب في مباراة اليوم.

وتعوّل جماهير غلطة سراي كثيرا على النجم الجزائري، الذي عاد بقوة في الفترة الأخيرة.

يذكر أن نتيجة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بخماسية كاملة لنادي إسطنبول مقابل هدف وحيد لغلطة سراي.