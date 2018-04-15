عاجل

جماهير “غلطة سراي” تُعوّل على “فيغولي”

الرياضة
  • -
  • 0
جماهير “غلطة سراي” تُعوّل على “فيغولي”
بقلم أمير بهلول

تتجه الأنظار عشية اليوم إلى ملعب “علي سامي” الخاص بنادي غلطة سراي أن يستضيف رفقاء فيغولي متصدر البطولة التركية “إسطنبول”.

وسيكون “فيغولي” أمام معركة حقيقة، وهو يريد إثبات نفسه في المباريات الكبيرة وإعادة الفريق إلى صدارة الترتيب العام.

من جهة أخرى كشفت المصادر الصحفية التركية أن المدرب “فاتح تيريم” يفكر في إشاراكه كصانع ألعاب في مباراة اليوم.

وتعوّل جماهير غلطة سراي كثيرا على النجم الجزائري، الذي عاد بقوة في الفترة الأخيرة.

يذكر أن نتيجة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بخماسية كاملة لنادي إسطنبول مقابل هدف وحيد لغلطة سراي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

  • هذه الطرق مغلقة..!!

    تسبّب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة في بعض ولايات الوطن في غلق  العديد من الذرقات والمحاور الوطنية والولائية.   وإليكم بعض الطرق المغلقة: خرايسية شاتو ناف (بن عكنون) -…

  • مياه واد الشفة تجتاح مستثمرات فلاحية

    إجتاحت مياه واد الشفة بالبليدة صبيحة اليوم العديد من المستثمرات الفلاحية المجاورة للواد وبالتحديد في منطقة مختيش. وحسب معلومات تحصل عليها موقع النهار أونلاين،فإن منسوب مياه…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital