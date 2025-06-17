جماهير فلامينغو البرازيلي تطالب بضم بلايلي

خطف لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، الأنظار في افتتاح مشوار ناديه الترجي التونسي، ضمن منافسة كأس العالم للأندية، بالرغم من الهزيمة بثنائية نظيفة.

وأبدت جماهير الفريق البرازيلي، إعجابها الكبير، بيوسف بلايلي. الذي كان أفضل لاعب من جانب الفريق التونسي. بفضل لمساته السحرية، ومراوغاته المميزة.

وناشد عشاق فلامينغو، إدارة فريقهم من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري. الذي اعتبروه أفضل فنيا من بعض نجوم النادي.

وشبه أحد أنصار الفريق البرازيلي، يوسف بلايلي، مقارنة بباقي لاعبي الترجي. بـ”سيارة فيراري” وسط منزل قديم ومُهترئ.

يُشار إلى أن نجم المولودية السابق. كان قريبا من التسجيل في لقاء فلامينغو. وهو الذي بصم على أرقام مميزة، بواقع 23 تمريرة صحيحة، وتسديدة واحدة على المرمى.

كما لمس الكرة في 64 مناسبة، مع 3 تدخلات ناجحة من أصل 3. إلى جانب 4 مراوغات ناجحة (الأكثر في اللقاء)، وفاز بـ 12 صراعات ثنائية (الأكثر في اللقاء).

BELAÏLI NO LEÃO pic.twitter.com/OQb0fDVERF — Central da Ilha #RenunciaYuri (@CentralDaIlha_) June 17, 2025

Do Espérance não quero Rodrigo Rodriguez, quero Youcef Belaili, muito bom jogador, ponta esquerda, de drible, finalização e inteligência. pic.twitter.com/6onPHC46AN — Vitóriasulamericano🦁 (@Ecvsulamericano) June 17, 2025

Certes ils ont perdu mais belaili a du buzz au Brésilllllll ⛓️⛓️⛓️🇧🇷🌞 https://t.co/jARcF3Kf0K pic.twitter.com/sXmxl27eh2 — 𝑳𝑨 𝑩𝑶𝑼𝑪𝑳𝑬💫 (@laboucle__) June 17, 2025