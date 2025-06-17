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الرياضة

جماهير فلامينغو البرازيلي تطالب بضم بلايلي

بقلم محمد لمين صحراوي
جماهير فلامينغو البرازيلي تطالب بضم بلايلي
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خطف لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، الأنظار في افتتاح مشوار ناديه الترجي التونسي، ضمن منافسة كأس العالم للأندية، بالرغم من الهزيمة بثنائية نظيفة.

وأبدت جماهير الفريق البرازيلي، إعجابها الكبير، بيوسف بلايلي. الذي كان أفضل لاعب من جانب الفريق التونسي. بفضل لمساته السحرية، ومراوغاته المميزة.

وناشد عشاق فلامينغو، إدارة فريقهم من أجل التعاقد مع الدولي الجزائري. الذي اعتبروه أفضل فنيا من بعض نجوم النادي.

وشبه أحد أنصار الفريق البرازيلي، يوسف بلايلي، مقارنة بباقي لاعبي الترجي. بـ”سيارة فيراري” وسط منزل قديم ومُهترئ.

يُشار إلى أن نجم المولودية السابق. كان قريبا من التسجيل في لقاء فلامينغو. وهو الذي بصم على أرقام مميزة، بواقع 23 تمريرة صحيحة، وتسديدة واحدة على المرمى.

كما لمس الكرة في 64 مناسبة، مع 3 تدخلات ناجحة من أصل 3. إلى جانب 4 مراوغات ناجحة (الأكثر في اللقاء)، وفاز بـ 12 صراعات ثنائية (الأكثر في اللقاء).

رابط دائم : https://nhar.tv/ZdO8n
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