جماهير “فنربخشة” تفتح صفحة جديدة مع “سليماني”

بات الجزائري “إسلام سليماني” مطالبا بتقديم أفضل ما لديه في الأشهر القادمة بعد ترسيم بقائه في نادي “فنربخشة” التركي.

“السوبر سليم” الذي عجز عن الوصول إلى شباك الخصوم سوى مرة واحدة في الدوري التركي مطالب بردة فعل قوية.

خاصة بعد أن منحه المدرب “إيرسون ينال” فرصة جديدة فقد صرح أمس الإثنين أن سليماني قادر على العودة إلى مكان عليه.

فالثقة فقط ما تنقصه للعودة إلى تقديم أفضل مستوياته، حسب ما ذكر المدرب التركي.

كما أن جماهير “فنربخشة” والتي قابلته بصافرات الاستهجان في وقت سابق، طوت صفحة الماضي وقررت فتح صفحة جديدة مع اللاعب.