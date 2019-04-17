جماهير لانس تنقلب على مسلوب

طالبت جماهير نادي لانس الفرنسي، بالإبقاء على الدولي الجزائري وليد مسلوب، في دكة البدلاء، خلال المباراة المقبلة للفريق أمام غرونوبل.

وكشف الموقع الرسمي لنادي لانس، عن إجرائه لإستبيان، حول رأي جماهير النادي في مشاركة مسلوب أمام غرونوبل، أو بقائه في دكة البدلاء.

وجاءت نتائج هذا الإستبيان، ضد الدولي الجزائري، حيث صوت 56%، ضد مشاركة مسلوب أساسيا، مقابل 44%، من المطالبين بمشاركته.

ويأتي هذا، في وقت فقد فيه مسلوب بريقه، مقارنة ببداية المسوم الجاري، ما أجبر مدربه على إبقائه في دكة البدلاء في آخر مبارتين لعبهما لانس.