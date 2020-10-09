جماهير “ليستر” تُساند “سليماني” وتطالب المدرب بمنحه فرصته !

كشف موقع “ليستر ميركوري”، أن جماهير “ليستر سيتي” تريد رؤية “إسلام سليماني” مجددا بألوان الفريق.

وجاء في تقرير مطول نشره الموقع الإنجليزي، أن جماهير “الفوكسيس” تأمل في أن يكون “سليماني” أحد الحلول للمدرب “رودجرز”.

كما طالب بعض جماهير “ليستر” من المدرب “رودجرز” أن يمنح “سليماني” فرصته قبل أن يتخذ أي قرار بشأنه.

يذكر أن “السوبر سليم” فشل في الانضمام لأي فريق أوروبي وبات مطالبا بالبقاء في “ليستر” وإلا اللعب في فريق آخر ينشط في إنجلترا.

فالميركاتو في إنجلترا سينتهي يوم 16 أكتوبر المقبل، لكن شرط أن يكون الانتقال بين أندية “البريميرليغ” و”الشامبيونشيب”.