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جماهير “ليستر سيتي”: “اشتقنا لفنيات محرز وعروضه الرائعة” !

الرياضة
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جماهير “ليستر سيتي”: “اشتقنا لفنيات محرز وعروضه الرائعة” !
بقلم أمير بهلول

اشتاقت جماهير “ليستر سيتي” للنجم الجزائري “رياض محرز” حسب ما ورد في تقرير نشره موقع “ليستر ميركوري”.

جماهير “ليستر” كانت غاضبة من “محرز” بعد تصريحات هذا الأخير حول تضييعه لعامين في مسيرته الاحترافية بعد أن قرر البقاء مع “الفوكسيس” بعد التتويج باللقب.

غير أن هذا لم يمنع هذه الجماهير من الإشادة بـ “رياض” خاصة بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الجولة الماضية من” البريميرليغ”.

وراح البعض يؤكد ان ما ينقص تشكيلة “ليستر” هذا الموسم هو “رياض محرز”، لأنه يصنع الفارق دائما وثنائيته مع “فاردي” تجعل الفريق أقوى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=746008

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