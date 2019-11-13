جماهير “ليستر سيتي” تحت الصدمة بسبب تصريحات “محرز” !

الرياضة
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جماهير “ليستر سيتي” تحت الصدمة بسبب تصريحات “محرز” !
بقلم أمير بهلول

كشف موقع “ليستر ميركوري” أن جماهير “ليستر سيتي” أبدت تذمرها من تصريحات النجم الجزائري “رياض محرز”.

فقد اتهم “محرز” إدارة “ليستر سيتي” بعرقلة مشواره الاحترافي ووصف العامين اللذان بقي فيهما في الفريق كانت سنتين ضائعتين.

وفي تقرير مطول نشره موقع “ليستر ميركوري”، فإن جماهير “ليستر” أكدت أن فريقها هو من أظهر “رياض” إلى العلن.

وأن مدينة “ليستر” هي من جعلته بطلا قوميا، وتوج مع الفريق بأول لقب دوري إنجليزي معه وتوج على إثرها أيضا بجائزة أحسن لاعب.

كما أن أفضل أيامه كانت مع النادي المعجزة، كيف يصف هذين العامين بالأسوأ.. !


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