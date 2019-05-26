جماهير ليستر سيتي تدعم سليماني وغزال

حظي الدوليان الجزائريان إسلام سليماني، ورشيد غزال، بدعم ومساندة معتبرة من أنصار ناديهما لسيتر سيتي الإنجليزي، بخصوص مستقبلهما مع الفريق.

ونشر موقع ليستر ماريكوري، استطلاعا للرأي، لأنصار ليستر سيتي، بخصوص الأسماء التي يرغبون مغادرتها الفريق نهاية هذا الموسم.

وظهر من خلال التصويت، أن سليماني، وغزال، لازالا يحضيان بثقة عشاق “الفوكسيس”، اللذين ليسو متحمسين لمغادرة مهاجما الخضر لفريقهم، مقارنة بأسماء أخرى.

ويعني هذا أن سليماني، وغزال، يستحقان فرصة جديدة رفقة الثعالب، بالنسبة لأنصار النادي، في انتظار رأي مسؤولي الفريق.

يذكر أن إسلام سليماني، وبصفة أقل رشيد غزال، لم يتألقا بشكل لافت مع ليستر سيتي لحد الآن، إلا أنهما لازالا مرتبطان بعقد مع الفريق.