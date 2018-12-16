جماهير “ليستر سيتي” تنتظر عودة “محرز” لـ “الكينغ باور” !

أبدت جماهير “ليستر سيتي” عن تحمسها لعودة أفضل لاعب أجنبي في تاريخ النادي الانجليزي “رياض محرز” لملعب “الكينغ باور ستاديوم” هذا الثلاثاء.

حيث سيستضيف “ليستر سيتي” نادي “مانشستر سيتي” على ملعبه لحساب الدور الربع نهائي من منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

وهي المباراة الأولى لـ “محرز” ضد الفريق الذي جعل منه نجما وكتب معه تاريخا في كرة القدم العالمية ككل وليس الانجليزية فقط.

ولهذا فإن جماهير “الفوكسيس” في انتظار عودة إبنهم “المدلل” مجددا وامتاعهم بفنياته مثلما كان يفعل عندما كان لاعبا في الفريق.