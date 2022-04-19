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الرياضة

جماهير ليفربول تتضامن مع رونالدو بطريقتها الخاصة

بقلم فيصل زيان بوزيان
جماهير ليفربول تتضامن مع رونالدو بطريقتها الخاصة
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نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن عزم جماهير فريق ليفربول التضامن مع رونالدو، بعد فقدانه لأحد أطفاله، وذلك رغم الحساسية بين ليفربول واليونايتد.

وكشفت صحيفة “SPORTbible” البريطانية اليوم، عن عزم جماهير ليفربول  الوقوف دقيقة صمت في الدقيقة السابعة من مباراة ليفربول ضد المان يونايتد.

المباراة ستلعب بملعب “الأنفيلد” برسم الجولة الـ30 من “البريميرليغ”، والتي سيغيب عنها الدون للظرف العصيب الذي يمر به.

كما تلقى كريستيانو رونالدو رسائل الدعم والتضامن المعنوي من محبيه في كل أنحاء العالم ومن الفرق التي لعب لها كريال مدريد وجوفنتوس.

رابط دائم : https://nhar.tv/FWt0h
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