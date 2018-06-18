جماهير ليفربول تطالب بالتعاقد مع “محرز”

لا يزال مسلسل الجزائري “رياض محرز” متواصلا، فلم ينتقل لحد الآن إلى مانشستر سيتي وهو ما سمح لجماهير الأندية الإنجليزية بالمطالبة بالتعاقد معه.

حيث كشف موقع “ليفربول إيكو” أن نجم “الفوكسيس” سيكون الخيار المثالي لـ “يورغن كلوب” لتعويض فشل صفقة “نبيل فقير”.

وعلى الرغم من أن المدرب الألماني قد استبعد الفكرة حسب ماذكرت صحيفة الدايلي ستار، إلا أن جماهير “الريدز” تطالبه بالتعاقد مع محرز.

وترى جماهير النادي أن رياض يمتلك كل المؤهلات التي تسمح له بقيادة ليفربول لتحقيق الألقاب خاصة وأنه يشغل العديد من المناصب في خط الهجوم.

ووجوده “ماني” و”صلاح” سيجعل من خط الهجوم أكثر قوة ومهارة.