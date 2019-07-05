جماهير “ميلان” ترحب بـ “بن ناصر” !

بالرغم من عدم ترسيم الصفقة إلا أن جماهير “ميلان” الإيطالي ترحب بالنجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”.

حيث تداولت أرقام اللاعب الجزائري في “الكان” و في الموسم الماضي مع “إمبولي” وذلك في مختلف المواقع الرياضية المحسوبة على النادي الإيطالي.

كما أكدت جماهير “الروسونيري” أن الفريق بحاجة ماسة إلى أحد المواهب الشابة وما يقدمه بن ناصر سيكون إضافة كبيرة للفريق.

للإشارة فإن إدارة “الميلان” اتفقت بشكل نهائي مع إدارة “امبولي” حول اللاعب الجزائري حسب ما ذكرت الصحافة الإيطالية.

فستقدر الصفقة بـ 16 مليون أورو بالإضافة إلى 1 مليون أورو كمتغيرات كما سيوقع بن ناصر على عقد لمدة 5 سنوات مقابل راتب سنوي يقدر بـ 1 مليون أورو قابل للزيادة.