جماهير “ميلان” تشيد بـ “بن ناصر”

أشادت جماهير “ميلان” بأداء النجم الجزائري، “اسماعيل بن ناصر”، بعد تألقه في مباراة أمس الإثنين أمام “ليتشي”.

وتداولت جماهير الروسونيري أرقام “بن ناصر” في المباراة مؤكدين أنه القلب النابض للفريق، ومحركه الأساسي.

كما أشاد أيضا موقع “قول” العالمي بأداء النجم الجزائري مؤكدين أن ارقامه هي الأفضل في منصبه هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وكانت نسبة التمريرات الصحيحة لـ “بن ناصر” 92% ونجح في الفوز في 60% من الصراعات الثنائية ومنح تمريرتين مفتاحيتين، ونجح في كل تمريراته الطويلة وافتك الكرة في 4 تدخلات صحيحة.