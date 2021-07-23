جماهير “ميلان” تُعلق آمالها على “بن ناصر”

كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن جماهير “ميلان” تعلق آمالها هذا الموسم على النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” من أجل التألق محليا وقاريا، خاصة أن “البيغ ميلان” عاد لدوري الأبطال من جديد.

وكشفت ذات المصادر، أن بيولي وضع خطة محكمة رفقة الطاقم الطبي والمحضر البدني من أجل يبتعد “بن ناصر” عن الإصابات التي واجهها الموسم الماضي والتي كانت أحد أسباب تراجع “ميلان” في النصف الثاني من الموسم.

في نفس السياق، فإن أهمية النجم الجزائري كبيرة في تشكيلة “بيولي” الموسم المقبل، والجميع ينتظر منه أن يقود الروسونيري لتحقيق النجاحات.