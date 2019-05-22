جماهير “نيس” تصدم “عطّال”!

صدمت جماهير نادي “نيس”، الدولي الجزائري، يوسف عطّال، عندما حرمته من لقب “لاعب الموسم”، بتصويتها لصالح زميله المُتألق “والتر بنيتيز”.

وإحتل الجناح الطائر المركز الثاني في هذا الترتيب مُتحصلا على نسبة وصلت لـ40% من الأصوات، بفارق ليس بالشاسع عن رفيقه.

ونال الحارس الأرجنتيني نسبة 49% من الأصوات، ليُكرم من طرف إدارة “العقبان” وأنصار هذا الأخير على الموسم المميز الذي قدمه.

يُشار بأن “بنيتيز” يتفوق على خريج مدرسة شبيبة القبائل في جميع التصنيفات، وهو ما يجعل تتويجه أمرا منطقيا لأبعد الحدود.