جماهير نيوكاسل تطالب بإشراك سليماني كأساسي !

طالبت جماهير “نيوكاسل يونايتد”، بإشراك الجزائري “إسلام سليماني” كأساسي في المباراة المقبلة لـ “الماغ بايس” ضد نادي إيفرتون.

وكشف موقع “كرونيكل”، أنّ جماهير الفريق تأكدت أنّ المهاجم الجزائري يملك الكثير من الإمكانيات التي تسمح له بالتألق في صفوف الفريق.

خاصة وأنّ سليماني ساهم في فوز الفريق ضد أرسنال وحتى زملائه أشادوا بإمكانياته.

من جهة أخرى، أكد رافا بينتيز أن المباريات المقبلة ستكون مهمة للفريق ولبعض اللاعبين في صورة “السوبر سليم”.

فالأداء الجيد لإبن عين بنيان سيسمح له بالبقاء لفترة طويلة في نيوكاسل وشراء عقده من طرف “الماغ بايس”.