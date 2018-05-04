جماهير نيوكاسل تُدافع عن سليماني !

دافعت جماهير نيوكاسل عن المهاجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي أنهى موسمه بصفة رسمية مع “الماغ بايس” بعد إيقافه لـ3 مباريات كاملة.

وكان جماهير الفريق الإنجليزي قد أكد أن سليماني يستحق كل الأموال التي دفعت من أجله عكس ما تم تداوله مؤخرا.

حيث أكدت المواقع الإنجليزية أن السوبر سليم كلف خزينة نيوكاسل 30 ألف أورو للدقيقة الواحدة.

وفي تقرير نشره موقع “ليستر ميركوي” أكدت جماهير “الماغ بايس” رضاها التام عن الجزائري.

وراح البعض يؤكد أن سليماني ساهم بطريقة أو بآخرى في تألق الفريق في النصف الثاني من الموسم.