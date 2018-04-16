جماهير نيوكاسل تُشيد بـ “سليماني” !!

أشادت جماهير نيوكاسل يونايتد بالمهاجم الجزائري إسلام سليماني، بعد مشاركته كبديل يوم أمس في مباراة الفريق ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأكدت الجماهير عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي أن سليماني هو المهاجم الذي كان ينقص الفريق.

وطالبت من المدرب “رافا بينتيز” بالإعتماد عليه كأساسي في المباراة المقبلة نظرا لما قدمه ضد الغانرز.

أما البعض الآخر فأبدى أسفه على عدم التعاقد مع سليماني في وقت سابق ومشاركته في 5 مباريات فقط مع “الماغ بايس”.

وكان الجزائري وراء هدف الفوز لفريقه عندما مرر الكرة لزميله كما قدم نصف ساعة مثالية.