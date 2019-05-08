جماهير وداد تلمسان تحتج ضد الرابطة وتُطالب بالصعود

قامت جماهير، وداد تلمسان، بالتجمع للإحتجاج ضد الرابطة المُحترفة لكرة القدم لرفضها الإحترازات التي قامت بها إدارتهم ضد جمعية الشلف.

وإعتبر الزيانيون بأنهم تعرضوا لظُلم “لا ليغ”، وكان من المُفترض أن يتحصلوا على نقاط الفوز فوق البساط الأخضر أمام “الشلف”.

وأوضح مُحامي الفريق بأن التبريرات التي منحتها لجنة الإنضباط لم تكن مُقنعة، ووصفها بـ”المهزلة القانوية” ضد زملاء المُخضرم، الحاج بوقش.

وضيعت “الوات” ورقة الصعود في آخر جولة من الدوري، بإكتفائها بالتعادل في “الشلف” في وقت كان مُطالبا بالحصول على الإنتصار.