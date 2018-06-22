جمعاوي أفريكا وأورانج بلوسوم تمتعان جمهور بهو البريد المركزي

أحيت فرقة الغناوي ” جمعاوي أفريكا” والفرقة الفرنسية ” أورانج بلوسوم” سهرة أمس بالعاصمة حفلا بمناسبة ” عيد الموسيقى”.

الحفل نظم من طرف المجلس الشعبي البلدي للجزائر وسط و المعهد الفرنسي بالعاصمة ببهو البريد المركزي شهد حضور جمهور غفير.

و قد امتعت فرقة ” جمعاوي أفريكا” الجمهور بأغان تناولت المشاكل الاجتماعية التي تشغل الشباب على غرار البطالة.

كما عرفت الفرقة كيف تشد انتباه الحضور خاصة الشباب بأغنية “حشيش أوحمس” و” بزاف” و” دلالي” التي رددها مع الفرقة.

وتعرف هذه الفرقة التي أسست في 2004 بالعاصمة بنوعها الموسيقي الذي يجمع بين الروك والشعبي والغناوي.

وتتألف الفرقة من مجموعة من الطلبة منهم أحمد جميل غولي “الغومبري والغناء” وعبدو الكسوري “غيتارة” و نزيم زياد “الطبل”.