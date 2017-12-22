جمعة غضب الثالثة لنصرة الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الجمعة، أنّ القوى الفلسطينية والإسلامية دعت أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة الغضب الثالثة

للتنديد بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أن القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وأضاف ذات المصدر، أن قوات الاحتلال الصهيوني صعّدت من إجراءاتها على مداخل البلدات والمدن في الضفة الغربية استعدادا لجمعة الغضب.

وجاءت هذه الجمعة بعد يوم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع يرفض قرار ترامب

في جلسة طارئة بطلب من تركيا واليمن تحت عنوان “متحدون من أجل السلام على مشروع القدس”.

للإشارة، صوتت 128 دولة في الجمعية العهامة للامم المتحدة لصالح قرار يدين اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني

في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضته 9 دول.