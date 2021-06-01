جمعت بين الهندية والبريطانية.. ظهور سلالة أشد خطورة لكورونا في فيتنام

كشفت وزارة الصحة في فيتنام، عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.وجمعت السلالة الفيتنامية الجديدة، بين المتحورتان اللتان تم إكتشافهما في الهند وبريطانيا.

وصرح وزير الصحة الفيتنامي، نغوين ثانه لونغ، إن فيتنام اكتشفت سلالة جديدة من كوفيد-19 تجمع بين خصائص السلالتين اللتين تم رصدهما في الهند والمملكة المتحدة، معتبرا إن السلالة الجديدة خطيرة للغاية.

وأضاف الوزير، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.واعتبر الوزير، أن السلالة الفيتنامية لفيروس كورونا، أكثر عدوى وانتقالها سريعا عبر الجو.

مضيفا إن الفيروس يتركز في سوائل الحلق بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة.وظهرت السلالة الفيتنامية، بين 4 مرضى على الأقل بـ “كوفيد-19” في البلاد، يحملون المتغير الهجين.

وقال الوزير إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.وأفادت وزارة الصحة في فيتنام، أنه كانت هناك 7 نسخ متحورة معروفة لفيروس كورونا في فيتنام قبل الإعلان عن السلالة الجديدة.