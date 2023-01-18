جمعيات أولياء التلاميذ.. وزير التربية يؤكد على اهمية تعميمها في المؤسسات التربوية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم على أهمية تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله لممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ أوضح بلعابد ان الهدف من تعميم هذه الجمعيات لتعزيز مرافقة التلاميذ داخل المؤسسة وخارجها.

واضاف الوزير ان اللقاء “يأتي تنفيذا لتوصيات الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, الرامية الى وجوب تعميم جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كافة المؤسسات التربوية”.

وفي ذات اللقاء اشاد الوزير بدور الأولياء في “ضبط تصرفات التلاميذ داخل المؤسسة التربوية وخارجها”, مشيرا إلى “وجود رغبة لدى مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ للتعاون قصد تعميم هذه الجمعيات عبر كافة المؤسسات التربوية”.