جمعيات إفطار الصائم ممنوعة في «الباراجات»!

“النهار” ترافق عناصر الدرك وتكشف مخططا لتسميم الجزائريين بـ«السكالوب»

حجز 14 طنا من الدجاج الفاسد يوميا على المدخل الشرقي للعاصمة

رادار «قاتسو» يرصد 60 مجنون سرعة يوميا ساعة قبل أذان المغرب

سجلت عناصر الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، خلال عمليات المراقبة منذ بداية شهر رمضان، حجز 7 شاحنات غير مطابقة لمواصفات السلامة الصحية محملة بأطنان من اللحوم البيضاء الفاسدة «الدجاج» و«الديك الرومي»، يوميا، كانت موجهة للتسويق في محلات بيع اللحوم بولاية الجزائر عبر المدخل الشرقي بالرغاية.

خلال مرافقتنا لمصالح الدرك الوطني إلى نقاط التفتيش بالجزائر العاصمة، وقفنا على عمل مصالح أمن الطرقات التي تزداد مع اقتراب موعد الإفطار، حيث ترصد أجهزة الرادار بنوعيه «قاتسو» و«توبغراف» عددا هائلا من السيارات التي تسير بسرعة جنونية قادمة من الولايات الشرقية، قدّرتها المصالح بالعشرات، إلا أن أصحابها يغادرون ومعهم مخالفات تتعلق بتجاوز الحد المسموح به للسرعة، حيث تسجل، يوميا، 60 مخالفة من هذا النوع على مستوى الطريق الوطني رقم 61 بنقطة تفتيش السد الثابت بالرغاية.

وفي ذات الشأن، أكد رئيس سرية أمن الطرقات بالرغاية، النقيب حاج مصطفى مولود، في حديثه إلى $، أنه خلال الساعات الأخيرة قبيل أذان المغرب، تعرف نقطة تفتيش السد الثابت بالرغاية توافد الآلاف من السيارات القادمة من ولاية بومرداس وتيزي وزو وعدد من الولايات الشرقية باتجاه العاصمة، مشيرا إلى أن هذه النقطة مهمة جدا، على اعتبار أنها تقع في المدخل الشرقي الرئيسي للعاصمة.