جمعيات تُثمن قرار رئيس الجمهورية برفع قيمة منحة الحج

وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك (حمايتك). محمد عيساوي، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لدى ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء. “لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بدخول هذا القرار. حيز التنفيذ بداية من موسم الحج المقبل”.

ثمّنت عدة جمعيات اليوم الاثنين قرار رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، برفع قيمة منحة الحج إلى 1000 دولار. معتبرة أن هذا القرار من شأنه صون كرامة الحجاج الجزائريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج.

وأعرب عن تثمين المنظمة لهذا القرار الذي يضاف -مثلما قال- إلى “قرارات سابقة لرئيس الجمهورية تهدف إلى حماية المواطن الجزائري. وصون كرامته في الخارج”.

وأوضح أن “مناسك الحج وطول فترة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة تتطلب مصاريف تثقل كاهل الحجاج الجزائريين”. مضيفا أنه “من شأن قرار رفع منحة الحج إلى ألف دولار أن ييسر على الحجاج تأدية مناسكهم بكل أريحية. بحيث أن هذا المبلغ كفيل بتغطية كل المصاريف الضرورية”.

بدوره، ثمّن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي. رفع قيمة منحة الحج, واصفا ذلك بـ”القرار الشجاع”، بالنظر-كما أضاف- “لنسبة الزيادة الكبيرة التي عرفتها قيمة المنحة. والتي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

واعتبر أن رفع منحة الحج إلى ألف دولار يعد “تجسيدا لأحد أهم الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية”. مبرزا أن هذا المكسب “سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية للمواطنين”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية على ضرورة أن “تتبع مثل هذه القرارات الشجاعة. بإجراءات تسهيلية من قبل البنوك”.

و من جهته، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لتنشيط وتطوير السياحة المستدامة. رابح لعروسي رويبات، أن القرار “صائب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”. حيث أن رفع قيمة منحة الحج “سيمكن الحاج الجزائري من التفرغ لتأدية مناسك الحج دون التعرض للضغوط. التي تسببها بعض المصاريف. الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة الإقامة بالبقاع المقدسة”.

الديوان الوطني للحج والعمرة يهنئ الحجاج

للإشارة. فإنه فور الإعلان عن رفع قيمة منحة الحج, تقدم الديوان الوطني للحج والعمرة. بالتهنئة لكافة الحجاج الميامين بمناسبة “المبادرة الكريمة التي أقرّها رئيس الجمهورية”.

كما توجه الديوان بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى رئيس الجمهورية على هذا القرار الذي “يندرج ضمن مواصلة التكفل الأمثل بحجاجنا. الأمر الذي حرص عليه الرئيس من خلال توجيهاته السامية خلال جميع المجالس الوزارية التي تناولت عملية الحج”. مضيفا أن “هذه الزيادة المعتبرة في منحة الحج ستساهم في تحسين ظروف حجاجنا والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. إذ تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة وأريحية”.