جمعيات مربي الإبل بالمنيعة تودع شكوى ضد المتسببين في حادثة نفوق الإبل بمواد كيميائية

أودعت جمعيات مربي الإبل بولاية المنيعة، اليوم 26 جويلية 2026، شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة، على خلفية حادثة نفوق عدد من رؤوس الإبل، إثر الاشتباه في تعرضها لمواد كيميائية داخل مستثمرة فلاحية.

وجاء في مضمون الشكوى أنّ الحادثة خلّفت خسائر مادية معتبرة للمربين، معتبرة أن ما وقع لا يقتصر على الإضرار بالممتلكات، بل يشكل تهديدًا للثروة الحيوانية والبيئة، بالنظر إلى خطورة استعمال المواد الكيميائية وما قد ينجر عنها من آثار على الإنسان والحيوان.

وطالبت الجمعيات الموقّعة على الشكوى بفتح تحقيق قضائي عاجل ودقيق لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات. مع متابعة كل من يثبت تورطه وفقا لما ينص عليه القانون.

كما دعت إلى إنصاف المتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية من مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة أثارت اهتماما واسعا على المستوى المحلي، وسط دعوات بضرورة تطبيق القانون والحفاظ على الأمن الفلاحي والثروة الحيوانية بالمنطقة.