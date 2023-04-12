قناة النهار جمعية “أضواء رايتس” تنظم إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الأفارقة بقلم قناة النهار نشر في 12 أفريل 2023 - 17:59 شارك غرِّد أرسل 50 0 جمعية “أضواء رايتس” تنظم إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الأفارقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZZ6x7 اقرأ أيضا رجال صدقوا / البطل العربي أحمد بن فضلان قناة النهار 12 أفريل محمد علال.. لا يوجد تنظيم قناة النهار 03 أفريل محمد علال: المرأة هذه السنة كانت هي المحرك لكل الأعمال الدرامية قناة النهار 10 أفريل بك نفتخر /🥰 تكريم البطلة حدّة🥰 كرّست وقتها من أجل تعليم النساء الأمّيات الكتابة والقراءة قناة النهار 09 أفريل بك نفتخر / تكريم خالتي فاطيمة صاحبة القلب الحنون😍😍ممرّضة الزوالية في بوسعادة قناة النهار 24 مارس ترسانة مشاريع القوانين تحرك مجلس الأمة.. كسر لركود رمضان قناة النهار 07 أفريل فرقة تيكوباوين: عندنا ألبوم جديد فيه أربعة كليبات واجدين بعنوان "دافلست" قناة النهار 28 مارس صريح جدا: هكذا يحبب الجزائريون الصيام لأبنائهم الصغار قناة النهار 26 مارس ماريا زدام : "أنا ممثلة ولست صانعة محتوى" قناة النهار 03 أفريل وزير التجارة يحل ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية قناة النهار 27 مارس