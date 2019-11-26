جمعية أولياء التلاميذ.. “نرفض إضراب أساتذة الابتدائي”

عبّرت جمعية أولياء التلاميذ، عن رفضها لإضراب أساتذة التعليم الابتدائي، الذي دخل أسبوعه الثامن.

وأوضحت عضو بالجمعية ليندة دحماني، في تصريح للنهار، أن إضراب الأساتذة لم يأتِ بوقته وليس من حقهم أخذ التلميذ كرهينة.

وأضافت دحماني، أن الطفل والتلميذ لديه مادة قانونية، تنص على حق التمدرس.

وفي ذات الإطار، أشارت المتحدثة، إلى أن “من حق أستاذ الابتدائي المطالبة بحقوقه، ولكن ليس بأخذ التلميذ كرهينة”.

وتطرقت الأستاذ في الطور الابتدائي، إلى موضوع مقاطعة الامتحانات، حيث قالت “ما مصير التلميذ..يعني سيعيد السنة”.

وذكرت دحماني، أن المضربين، لا يملكون خطة عمل، لتدارك التأخر.

مشيرة إلى “وجود عديد من الوسائل للمطالبة بحقوقهم، لكن أخذ الطفل كرهينة فهذا مرفوض”.