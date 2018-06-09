جمعية إبن الهيثم للعلوم والفلك تعلن الجمعة 15 جوان أول أيام عيد الفطر

أعلنت جمعية إبن الهيثم للعلوم والفلك بيانا توقعت أن يكون فيه أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة الموافق لـ 15 جوان.

وجاء هذا وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة والقطعية لذات الجمعية بعين الفكرون فإن عملية الاقتران المركزي.

وهذا ستكون يوم الأربعاء الموافق لـ 13 جوان 2018 على الساعة السابعة و43 دقيقة بالتوقيت العالمي .

ويمكث القمر وبعد غروب الشمس يوم الخميس يوم 14 جوان بكل المدن العربية والإسلامية مداد متفاوتة أقصاها 15 د بدكار

وتأكد الحسابات الفلكية يوم الخميس29 من شهررمضان يوم الرؤية ليبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 44 د